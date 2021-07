Lazio-Padova 1-1, ma che Romero! Ora si fanno le valigie

27/07/2021 20:03

La Lazio conclude il ritiro di Auronzo pareggiando 1-1 contro il Padova (Serie C), al termine di un match che ha visto i giocatori a corto di fiato tanto da andare subito in svantaggio dopo un quarto d'ora (rete di Della Latta). A evitare la sconfitta è stato il gol messo a segno poco prima dell'intervallo da Luis Alberto, per altro su rigore. Va comunque ricordato che i laziali affrontavano questa amichevole dopo due settimane e mezzo di doppie sedute d'allenamento.

ROMERO INCANTA ANCORA - Una menzione speciale la merita comunque, e ancora una volta, Romero, il 16enne che sta continuando a impressionare tutto l'ambiente Lazio e che a metà ripresa va vicinissimo alla rete del sorpasso. Domani la squadra partirà per Roma, mentre il 2 agosto comincerà la seconda parte della preparazione a Marienfeld, in Germania.

Lazio - Padova 1-1

Marcatori:16' Della Latta, 43' Luis Alberto rig.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari (64' Fares), Luiz Felipe (64' Vavro), Patric (64' Radu), Hysaj (46' Luka Romero); Milinkovic (46' Cataldi), Leiva (64' Akpa Akpro), Luis Alberto (64' Escalante); F. Anderson (46' Marusic), Caicedo (46' Muriqi), Moro (64' André Anderson).

A disp.: Strakosha, Adamonis, Kamenovic, Durmisi, Bertini, Shehu, Maistro, Jony, Adekanye.

All.: Maurizio Sarri

Padova (4-3-3): Vannucchi, Pelagatti, Kirwan, Ronaldo, Gasbarro, Valentini, Jelenic, Hraiech (56' Vasic), Nicastro, Della Latta, Bifulco.

A disp.: Burigana, Fortin, Andelkovic, Biasci, Buglio, Chiricò, Franchini, Ilie, Moro, Paponi, Piovanello, Santini, Settembrini.

All.: Massimo Pavanel

Arbitro: Dario Duzel (sez. di Castelfranco Veneto)

Assistenti: Monfregola, Della Mea.