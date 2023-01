Lazio-Milan, le formazioni: Le mosse di Pioli per incartare Sarri

23/01/2023 14:16

Dopo la batosta di mercoledì scorso in Supercoppa il Milan si rituffa sul campionato. Domani alle 20.45 all'Olimpico c'è Lazio-Milan. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn, la telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, con Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Senza Immobile, ai box per la lesione al flessore, scelte obbligate per Sarri in avanti con Felipe Anderson ‘falso nueve’ alla Mertens e Zaccagni e Pedro ai suoi lati. In mezzo Luis Alberto favorito su Vecino. In difesa tornano Casale e Marusic dopo la panchina in Coppa Italia. Nel Milan torna Kalulu dall’inizio con Tomori. Fuori Kjaer. Pioli rilancia Saelemaekers dopo la panchina in Supercoppa Italiana: bocciatura per Messias, che va in panchina. Giroud confermato dall’inizio. Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.Pioli