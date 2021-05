Juventus-Milan, le formazioni ufficiali

09/05/2021 19:56

Sono ufficiali le scelte di Pirlo e di Pioli per la supersfida dello Stadium tra Juventus e Milan, atto finale della 35ma giornata di serie A. Un confronto diretto di importanza capitale in ottica Champions League: chi vince, infatti, metterà tre punti di distanza tra sé e la quinta classificata, un vantaggio non indifferente ad appena tre giornate dalla conclusione del torneo.

Juventus-Milan, le formazioni

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre. Nella Juventus confermato il duo Morata-Ronaldo in attacco, c'è Chiesa che parte addirittura dal primo minuto sulla corsia di destra. Nel Milan spazio a Diaz in formazione sulla linea dei trequartisti con Saelemaekers e Calhanoglu, alle spalle dell'unica punta Ibra.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli