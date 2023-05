Juventus-Milan, le formazioni: Allegri ha due dubbi, Pioli nessuno

27/05/2023 14:01

Ultima dell'anno allo Stadium per la Juventus, che affronta il Milan in una sfida svuotata ormai di troppi significati di classifica dopo la clamorosa disfatta di Empoli. Squadre divise da cinque punti, rossoneri a caccia dell'aritmetica qualificazione in Champions che arriverebbe in caso di successo. Fischio d'inizio fissato per le 20.45 di domenica 28 maggio, diretta streaming su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Marco Parolo.

Juventus-Milan, le probabili formazioni

Allegri s'affida a Gatti in difesa e lancia Cuadrado. A centrocampo chance dall'inizio per Miretti, mentre in attacco visti i problemi di Vlahovic spazio a Milik al fianco probabilmente di Chiesa preferito a Di Maria. L'altro dubbio è Alex Sandro che non è al meglio e non dovrebbe giocare dal 1'. Bonucci è recuperato e va in panchina. Milan con Thiaw in difesa al fianco di Tomori. In mediana Krunic, con Messias trequartista assieme a Brahin Diaz e Leao alle spalle di Giroud. Questi i probabili schieramenti:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik. All. Allegri

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli