Juventus-Milan, dove vederla e le formazioni

17/09/2021 12:13

E' il big-match di giornata: domenica alle 20.45 all'Allianz Stadium va di scena Juventus-Milan, che è già un banco di prova importantissime per entrambe. La gara verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da DAZN. Per gli abbonati basterà scaricare l'app su smart tv compatibile oppure collegando la tv ad una console di gioco come Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), o, in alternativa, a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick. Telecronaca di Stefano Borghi, in cabina di commento Francesco Guidolin.

Allegri non conferma il 4-4-2 visto in Champions ma lascia ancora in panchina Chiesa, preferendogli Cuadrado come sterno alto. Panchina anche per De Ligt con la conferma del duo Bonucci-Chiellini. Nel Milan non c'è Ibra: centravanti sarà Giroud (Rebic può partire dalla panchina). Sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. A centrocampo Tonali al fianco di Kessie. Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.