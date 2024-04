Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni: un ballottaggio in attacco per Allegri

05/04/2024 11:44

Ripartire dal successo in coppa Italia. Questo l'obiettivo della Juventus che attende la rivale Fiorentina con il fine di non complicare la qualificazione alla prossima Uefa Champions League. I bianconeri, infatti, si trovano al terzo posto della classifica, ma la distanza dal quinto posto alla luce della sconfitta in campionato contro la Lazio si è dimezzata solamente a 7 punti.

Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri conferma il 3-5-2: tra i pali torna Szecseny, dopo aver lasciato spazio al collega Perin martedì sera, linea difensiva formata da Gatti, Bremer e Danilo. Le corsie esterne saranno presidiate da Cambiaso e Kostic; mentre in mezzo al campo spazio a McKennie, Locatelli e Adrien Rabiot. In avanti Vlahovic dovrebbe far coppia con Yildiz; inizialmente dalla panchina Federico Chiesa. Il match dell'Allianz Stadium sarà in programma domenica 7 aprile alle ore 20.45; la partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN:

Qui sotto le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano.