Inter-Milan, le formazioni ufficiali: La scelta di Inzaghi su Frattesi

16/09/2023 16:53

Sono state ufficializzate le formazioni di Inter-Milan, in programma a San Siro alle 18. Pioli sceglie Kjaer in difesa e conferma Giroud nel tridente con Pulisic e Leao. Inzaghi si affida alla coppia Thuram-Lautaro davanti.Ancora panchina per Frattesi. Queste le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez. A disp.: Audero, Di Gennaro; Bisseck, Carlos Augusto, de Vrij, Pavard; Agoumé, Asllani, Cuadrado, Frattesi, Klaassen, Sensi; Arnautović, Sánchez. All.: Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjær, Thiaw, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Pellegrino; Adli, Musah, Pobega, Romero; Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Pioli.