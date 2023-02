Inter-Milan, le formazioni: Pioli cambia modulo, Inzaghi ha scelto l'attacco

04/02/2023 14:03

A tre settimane dalla Supercoppa disputata in terra d'Arabia, Inter e Milan tornano ad affrontarsi ma a San Siro. Si gioca per il campionato, in quello che doveva essere un match scudetto e che s'è trasformato in una sorta di spareggio per la Champions. Appuntamento alle 20.45 di domenica, arbitro dell'incontro il signor Massa di Genova con diretta streaming su Dazn: telcronista Pierluigi Pardo, commentatore tecnico Simone Tiribocchi.

Inter-Milan, le scelte di Inzaghi e Pioli

Inzaghi ha deciso di riprendere tra i titolari Skriniar in difesa al fianco di Acerbi e Bastoni. Sulle corsie laterali tocca a Darman e Dimarco, con Barella e Mkhitaryan ai lati di Calhanoglu e in attacco il tandem Dzeko-Lautaro con Lukaku e Brozovic pronti a subentrare. Nel Milan, con Tomori fuori causa, spazio in difesa a Kalulu e Kjaer. Pioli cambia modulo e inserisce Pobega in mediana al posto di Bennacer. Quasi certo l'impiego di Krunic, in attacco Saelemaekers dovrebbe completare il tridente insieme a Giroud e Leao. Queste le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Milan (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Pobega, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leão. All. Pioli