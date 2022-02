Inter-Milan, le formazioni: Le scelte di Inzaghi e Pioli

04/02/2022 14:24

E' il big-match di giornata che potrebbe dare indizi importantissimi in chiave scudetto quello che si gioca in anticipo domani: alle 18 a San Siro c'è il derby Inter-Milan. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Telecronista sarà Pierluigi Pardo. Al suo fianco, nel ruolo di seconda voce, ci sarà invece Marco Parolo.

Nell'Inter Inzaghi sembra aver sciolto i due dubbi di formazione; a destra è favorito Dumfries su Darmian, con Perisic a sinistra. Davanti assieme a Dzeko ci sarà ancora Lautaro Martinez, nonostante le fatiche del viaggio intercontinentale dopo aver aiutato l'Argentina nelle qualificazioni Mondiali con un gol decisivo. Caicedo inizialmente in panchina.

Nel Milan Pioli punterà su Giroud come prima punta, visto che Ibrahimovic è out così come Rebic. Torna Tomori ma non sarà disponibile dall'inizio. In difesa con Romagnoli ci sarà Kalulu. Pioli potrebbe proporre Kessie nella posizione di trequartista al posto di Brahim Diaz, con Bennacer inserito nei due di centrocampo assieme a Tonali. Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli