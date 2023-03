04/03/2023 19:30

Dopo il successo della Lazio contro il Napoli, il Milan è chimato a vincere a Firenze contro la Fiorentina per tornare a prendersi il secondo posto in classifica, occupato attualmente dai biancocelesti di Maurizio Sarri. Come annunciato alla vigilia, per il suo ennesimo ritorno al Franchi, Stefano Pioli lancia dal primo minuto Charles De Kaetlaere, che agirà dietro a Giroud accanto a Rebic. Un doppio cambio obbligato dall'infortunio di Brahim Diaz e dalla squalifica di Leao. Per il resto, formazioni rossonera senza sorprese, con il ritorno di Bennacer affianco a Tonali nel mezzo, Messias e Theo Hernandez sugli esterni. Dietro, conferma per il trio formato da Kalulu, Thiaw e Tomori a scheramare la porta difesa da Maignan.

Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Gonzalez. All.: Italiano

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Bennacer, Tonali, Theo Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud. All.: Pioli