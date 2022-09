Empoli-Milan, le formazioni: Pioli costretto a cambiare

30/09/2022 13:06

Dopo la sosta il Milan riparte da una trasferta insidiosa. Domani alle 20.45 al Castellani c'è Empoli-Milan. La gara sarà visibile in diretta streaming su Dazn con telecronaca della coppia Mancini-Gobbi e sul satellite su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251) con telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni, con Luca Marchegiani al commento tecnico.



Zanetti si affida nell'Empoli a Marin come vertice basso di un rombo di centrocampo che prevederà Henderson e Bandinelli interni, con Bajrami in posizione di trequartista. Nel Milan Pioli ha diversi assenti, su tutti Theo e Maignan. Tra i pali ci sarà Tatarusanu. Difesa a quattro con Calabria, Kalulu, Tomori e Ballo-Touré. In attacco Giroud agirà da unica punta, supportato da Saelemaekers, De Ketelaere e Leao che ha scontato la squalifica. Rebic sta bene ed è convocato ma partirà dalla panchina. Queste le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano. All. Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli