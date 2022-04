Coppa Italia: Inter-Milan, le formazioni e dove vederla in tv

17/04/2022 11:53

Niente Pasqua di riposo per le due milanesi. Accantonata per un attimo la lotta scudetto martedì a San Siro alle 21 c'è Inter-Milan, semifinale d'andata di coppa Italia. La gara sarà trasmessa in diretta su Canale 5 alle 21. Saranno Riccardo Trevisani e Roberto Cravero il telecronista e la voce in commento tecnico del Derby.

Nel Milan Pioli conferma Kalulu assieme a Tomori al centro della difesa, Bennacer e Tonali saranno i due mediani con Messias, Kessié e Leao alle spalle della prima punta Giroud. Ancora out Ibrahimovic. Nell'Inter Inzaghi ritrova il trio difensivo al completo: Skriniar, De Vrij e Bastoni saranno la linea di retroguardia davanti ad Handanovic. Dumfries e Perisic favoriti per giocare dal 1' sulle fasce. Davanti tocca a Lautaro Martinez e Dzeko. Queste le probabili formazioni:



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Leao; Giroud. All. Pioli.