Champions: Milan-Napoli, le formazioni e dove vederla

10/04/2023 14:55

Dopo lo scontro diretto di due domeniche fa al Maradona, terminato con un clamoroso 0-4, tornano a sfidarsi Milan-Napoli ma stavolta in Champions League. Mercoledì a San Siro alle 21 c'è l'andata dei quarti, arbitra Kovacs. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime. Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini saranno i telecronisti.

Pioli intenzionato a riproporre la squadra che sbancò Fuorigrotta, col rientro dal 1' di Brahim Diaz, Giroud e Leao, con Bennacer finto trequartista pronto ad arginare Lobotka e Krunic mediano accanto a Tonali. Ballottaggio in difesa tra Thiaw e Kjaer. Nel Napoli si rivede Olivera al posto di Mario Rui. In attacco Simeone ko, Osimhen domani farà il provino decisivo ma al massimo andrà in panchina. Titolare Raspadori che pure non è al meglio. Ballottaggio Elmas-Lozano sulla destra. Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.