C.Italia, Milan-Inter: Le formazioni e dove vederla in tv

27/02/2022 11:35

Archiviate le delusioni per le frenate in campionato Milan e Inter si tuffano sulla coppa Italia. Martedì alle 21 a San Siro c'è Milan-Inter, derby d'andata delle semifinali. La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5.

Pioli non può contare sullo squalificato Tonali, a sostituirlo sarà Bennacer al fianco di Kessie in mediana. In avanti - con Ibra ancora indisponibile- tocca a Giroud, sorretto da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. In difesa Calabria e Theo Hernandez sulle corsie laterali, con Tomori e Romagnoli coppia centrale.

Nell'Inter Inzaghi pensa a un cambio tattico, con il 3-4-1-2 e Calhanoglu avanzato nel ruolo di trequartista a supportare le due punte Lautaro Martinez e Dzeko. A centrocampo schieramento tipo con Brozovic regista insieme a Barella e Calhanoglu. Sulle fasce tocca a Dumfries (favorito su Darmian) e Perisic. Difesa al completo con Skriniar, de Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Perisic; Calhanoglu; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.