23/10/2021 19:51

Dopo la dolorosa sconfitta in Champions League contro il Porto, il Milan si rituffa nel campionato. Contro il Bologna i rossoneri cercheranno di mettere almeno per una notte la freccia sul Napoli e prendersi il primato solitario.

Le numerose assenze complicano i piani di Pioli nella sfida contro l'ex Sinisa Mihajlovic. L'allenatore rossonero alla vigilia ha dovuto rinunciare anche a Kessie, fermato da influenza. Il Milan arriva così al Dall'Ara con tante novità di formazione. La nota positiva è il ritorno al centro dell'attacco di Zlatan Ibrahimovic, in campo dal 1'. Alle sue spalle, dopo l'ottima prova contro il Verona, conferma per Samu Castillejo, affiancato da Rade Krunic e Rafa Leao. Conferma anche per Tatarusanu tra i pali. Davanti al portiere rumeno agiranno Calabria, Kjear, Tomori e Ballo-Touré. Schermano la barriera Bennacer e Tonali.

Bologna-Milan, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic.