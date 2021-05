Atalanta-Milan, le formazioni e dove vederla

21/05/2021 15:50

È la sfida chiave dell'ultimo turno, quella che potrebbe decidere la corsa Champions. Atalanta-Milan vale poco più di cinque milioni per i nerazzurri, che perdendo potrebbero retrocedere dal secondo al quarto posto, e almeno una cinquantina per i rossoneri, chiamati a difendere il loro piazzamento europeo. Partita in programma alle 20.45 di domenica, diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), e Sky Sport (canale 256). Arbitro dell'incontro Mariani.

Atalanta-Milan, le scelte di Pioli

Costretto fino alla fine a fare i conti con la consueta emergenza, Pioli sembra intenzionato ad affidarsi a Tomori in difesa al fianco di Kjaer e a puntare ancora su Bennacer in cabina di regìa, protetto da Kessié. In attacco possibile l'inserimento di Leao dall'inizio sull'out di sinistra, con Saelemaekers a destra e Calhanoglu alle spalle di Rebic. Nell'Atalanta Gasperini rispolvera Muriel nel tridente con Malinovskyi e Zapata.

Atalanta-Milan, le formazioni

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Milan:

Atalanta (3-4-3): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Zapata, Muriel. All. Gasperini

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Rebic. All. Pioli