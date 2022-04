Serie A, ecco i ricavi di ogni club dai diritti tv

12/04/2022 21:03

Come rivelato da Calcio&Finanza, le due milanesi guidano la speciale classifca dei club di Serie A in tema di suddivisione dei diritti televisivisi per la messa in onda delle partite del nostro campionato. Sul budget previsto per la stagione in corso, pari a circa 940 milioni di euro, la stima vede i nerazzurri campioni d'Italia in carica incassare 72,5 milioni di euro. Il Milan si ferma due milioni più indietro, mentre la Juve a 66,6. Chiude la graduatoria, la Salerniatana, con 26,9 milioni. I diritti televisivi sono regolati dalla Legge Melandri.

Questa la gradutoria completa:

1. Inter 72,5 milioni

2. Milan 70,6

3. Juventus 66,6

4. Napoli 59,1

5. Roma 57,5

6. Lazio 52,9

7. Atalanta 45,9

8. Fiorentina 44,7

9. Bologna 38,5

10. Torino 38,2

11. Sampdoria 36,9

12. Sassuolo 36

13. Verona 35,3

14. Udinese 34,6

15. Genoa 33,5

16. Cagliari 31,8

17. Empoli 29,8

18. Spezia 28,5

19. Venezia 26,9

20. Salernitana 26,9