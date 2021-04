Quelli che il calcio, ospiti e anticipazioni della puntata di oggi

03/04/2021 09:08

Per le festività pasquali il campionato anticipa di un giorno e così anche “Quelli che il calcio” andrà in onda eccezionalmente di sabato ovvero oggi: alle 14 su Rai2, con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu si seguiranno le sei partite delle 15, e l’ultima mezzora dell’anticipo, insieme ad un ricco prospetto di ospiti, dagli stadi e dallo studio. Ospiti: Peter Gomez, direttore interista de ilFattoQuotidiano.it, il comico milanista Francesco Mandelli, l’ex martellista blucerchiata Silvia Salis, il rossonero Giorgio Mastrota, oltre, ovviamente, a Adriano Panatta.

Inoltre, due collegamenti di eccezione, con il regista Enrico Vanzina e con l’attore comico Enrico Brignano, che da martedì 6 aprile condurrà su Rai2 ‘Un’ora sola vi vorrei’.

Solito spazio alla letteratura d’autore con Gustavo delle Noci, alias Toni Bonji, e alle novità sulla pandemia con il virologo Bassetti (Paolo Kessisoglu). Inviati speciali dagli stadi per la grande giornata di calcio saranno: il comico milanista Angelo Pisani per l’anticipo tra i rossoneri e la Sampdoria; il bergamasco Omar Fantini per Atalanta-Udinese; le wags rossoblu Giulia Coppini e Michela Persico per Cagliari-Verona; il comico genovese Antonio Ornano e il viola Lorenzo Baglioni per Genoa-Fiorentina; lo spadaccino Stefano Pantano e lo spezzino Dario Vergassola per Lazio-Spezia; il disc jokey Rosario Pellecchia e il cantante Marcello Cirillo per Napoli-Crotone; e Francesca Fantuzzi, fidanzata del calciatore Domenico Berardi, e la giornalista Francesca Brienza per Sassuolo-Roma.