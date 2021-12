"Quelli che" chiude per sempre, stasera ultima puntata col botto

02/12/2021 14:20

Quella di stasera su Rai2 sarà l’ultima puntata della storia di Quelli che… Dopo 28 anni di messa in onda il programma chiude i battenti. Non è servito il cambio di giorno, dal lunedì al giovedì: il programma paga gli ascolti bassissimi e la differenza rispetto al format degli anni passati quando veniva trasmesso durante le partite Come rivela TvBlog

in un primo momento i saluti ci sarebbero dovuti essere il 9 dicembre, con una parziale garanzia di ritorno nel 2022, almeno per un ultimo test. Poi però qualcosa è cambiato e Viale Mazzini ha deciso per lo stop definitivo an

I temi di quest’ultimo appuntamento: un talk sulla nuova variante Omicron che desta preoccupazione in tutto il mondo, con gli interventi di Massimo Galli, ex primario di malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, con la giornalista Candida Morvillo, per esplorare il lato comunicativo della vicenda, e con l’Onorevole Licia Ronzulli, per capire le reazioni della politica.

L’inchiesta giudiziaria sulle plusvalenze della Juventus, su cui interviene il più eminente tifoso bianconero della tv, Giampiero Mughini, insieme ad un altro giornalista e scrittore recentemente prestato al calcio, Vittorio Feltri.