Quante volte su Sky? Il primato negativo di Napoli e Roma

19/05/2022 14:15

La Fiorentina ha una media di quasi una partita su due. Sono diciotto, infatti, su un totale di 38 giornate, le volte in cui le partite la formazione di Italiano sono state trasmesse su Sky. Napoli e Roma, invece, hanno una media di una partita su tredici, o poco meno. Sono andate sull'emittente satellitare, infatti, appena tre volte in tutto il campionato. Sono i due volti della curiosa classifica delle apparizioni sulla pay tv di Murdoch. Logica avrebbe voluto che ci fosse uniformità nel numero di partite trasmesse in co-esclusiva su entrambe le concessionarie della serie A: Dazn, che detiene il 100% delle partite di cui il 70% in esclusiva, e Sky che invece di gare ne trasmette tre a giornata (30% del totale). E invece non è stato così. Spulciando la classifica delle apparizioni su Sky, infatti, si scorge come la Fiorentina sia in testa a quota 18, seguita dal Cagliari a 16, da Atalanta e Bologna a 15 e dal terzetto composto da Milan, Genoa e Venezia a quota 14. Proprio il Milan è la prima vera big in questa speciale graduatoria, seguita dalla Lazio (13, come la Sampdoria) e dall'Inter (11 come Sassuolo e Udinese, appena dietro le 12 del Torino). A 10 ci sono Spezia e Salernitana, a 9 l'Empoli, a 8 - terzultima - la Juventus, a braccetto col Verona. In ultima posizione, con appena tre partite trasmesse in tutto il campionato, la Roma e il Napoli. L'ultima degli azzurri? Addirittura a inizio dicembre contro l'Atalanta. Saranno contenti gli abbonati dei giallorossi e degli azzurri? Molto, molto, molto poco.