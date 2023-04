Napoli, prefetto già in azione: in arrivo richiesta per giovedì

30/04/2023 20:52

È appena saltata la festa scudetto post Napoli-Salernitana che il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, è già al lavoro per quella possibile di giovedì. In programma c'è Udinese-Napoli e gli azzurri potrebbero laurearsi campioni in caso di risultato positivo. Per questo motivo il match potrebbe essere anticipato dalle 20.45 alle 18.45 (le questure delle due città sono già in contatto) mentre l'idea della prefettura partenopea sarebbe quella di richiedere la trasmissione della partita della Dacia Arena sui maxischermi dello stadio Maradona, per le ormai canoniche ragioni di ordine pubblico (le stesse che hanno fatto rimodulare il programma della 32ma giornata). In questo modo una buona parte dei tifosi si concentrerebbe a Fuorigrotta per gli eventuali festeggiamenti, facilitando il compito delle forze dell'ordine. Chissà se Dazn sarà d'accordo: la trasmissione allo stadio partenopeo di Inter-Lazio, ipotizzata per evitare il rinvio di Napoli-Salernitana, era stata bocciata in modo categorico sia dall'emittente streaming che da Sky.