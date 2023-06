Napoli, il medico sociale svela il vero motivo della maschera di Osimhen

01/06/2023 18:33

Durante Radio Goal, programma trasmesso su Radio Kiss Kiss, Raffaele Canonico, ovvero il medico sociale del Napoli, ha parlato del lavoro svolto da lui e il suo staff "che non viene da fuori ma è tutto del territorio e questa è un'altra bella cosa".

Tra le varie rivelazioni, anche qual è stato il momento più difficile da gestire. E non si è trattato della pausa per via del Mondiale:

Per noi no, non è stato difficile. C'è stato una sorta di reset. Dopo due settimane di pausa ci siamo rivisti a Castel Volturno e subito siamo andati in Turchia, in un resort eccezionale e neanche noi ci aspettavamo di trovare la qualità di struttura e di campi che abbiamo trovato lì. Le esigenze erano tante, c'era bisogno di un campo, di vasche, di spazi aperti. Poteva sembrare lunga come pausa, ma noi siamo stati aiutati perché è stato un periodo che ha portato tanti frutti, ci ha permesso di recuperare Rrahmani. Il momento più difficile è stato tenere fuori Osimhen dall'andata dei quarti di finale di Champions League con il Milan.

A proposito di Osimhen, il medico ha spiegato il vero perché della iconica mascherina:

Con il chirurgo Tartaro, che l'ha operato, concordammo già dall'anno scorso a maggio-giugno che avrebbe potuto giocare senza maschera. Ma non è un discorso di scaramanzia, si sente più tranquillo e sereno con la mascherina. Quest'anno ha preso gomitate o testate vicino all'orbita e la maschera ha fatto il suo lavoro

Sulle condizioni di Lozano, Canonico ha poi parlato di un buon decorso dell'infortunio "simile a quello di Demme due anni fa in Trentino od Olivera l'anno scorso": "Abbiamo optato per una terapia conservativa, se tutto procede per il meglio lo avremo in gruppo per i ritiri", ha illustrato il medico.

Infine, Canonico ha rivelato il motivo della benda usata sempre da Anguissa e Kim: