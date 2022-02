Mutu come Socrates: l'ex Inter e Juve diventa dottore a Bucarest

22/02/2022 12:14

Come Socrates ha giocato nella Fiorentina e come il grande brasiliano è diventato dottore, anche se solo per uno spot. Adrian Mutu, ex gloria del calcio romeno con un passato all'Inter, alla Juve, tra i viola e al Parma, tra le altre, è il nuovo testimonial dell'M Hospital, una struttura medica all'avanguardia di Bucarest. I manifesti dell'ex attaccante vestito da medico campeggiano tra i vialoni della capitale: come rivela il Corriere della Sera, Mutu ha stipulato un contratto con l'ospedale e, del resto, non è nuovo a iniziative del genere. In passato, infatti, ha prestato il suo volto a favore di campagne di donazione di farmaci o di mascherine per il Covid, oppure per sottoscrizioni benefiche. Lo slogan che compare sui manifesti?

"Se fosse stato un medico attivo, Mutu avrebbe sicuramente indossato il camice dell’M Hospital".

Eppure, la "nuova vita" di Mutu ha già scatenato ironie e polemiche. Molti, infatti, hanno ricordato sui social il passato burrascoso dell'ex calciatore, più volte coinvolto in episodi di cronaca e finito nei guai anche per maltrattamenti e violenze domestiche. Una fama da bad boy che adesso il "dottor Mutu" vuole lasciarsi definitivamente alle spalle.