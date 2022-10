Mercedes e smart promuovono le auto del futuro

20/10/2022 16:00

In un periodo di grande attenzione riguardo all’ecosostenibilità, le aziende chiedono ai propri tecnici e ingegneri di fare i salti mortali per proporre prodotti di qualità, tecnologicamente avanzati ma al contempo attenti all’ambiente. Il mondo dell’automotive non fa eccezione e tra le proposte del prossimo futuro spiccano senza dubbio quelle di smart e Mercedes.



Smart irromperà nel segmento delle auto completamente elettriche col suo nuovo SUV smart #1, disponibile al lancio in 4 allestimenti diversi: Pro+, Premium, Launch Edition e Brabus, una gamma nata con l’intento primario di ottimizzare i consumi e prestazioni a partire dall’aerodinamica (come testimoniano i risultati dei test sul coefficiente Cx, il cui valore si attesta su 0,29).

La versione Pro+, disponibile in 8 colorazioni differenti, è dotata di tettuccio in vetro Halo Roof, cerchi in lega da 19”, fari Cyber Sparks Led collegati da una fascia centrale, ad aumentare ulteriormente la già accattivante estetica, più la console centrale sospesa con display touch screen in 3D da 12,8 pollici”: il prezzo base è di 40.650€.

La versione Premium aggiunge 2 colorazioni ulteriori, una batteria a lunga durata (30 minuti per passare dal 10% all’80% di carica), la tendina avvolgibile elettrica per l’Halo Roof, funzioni aggiuntive per fari e maniglie, e la connettività e personalizzazione esaltata ai massimi livelli: il prezzo base è di 44.150€.

La versione Brabus è il top di gamma, dall’alto dei suoi 428cv, trazione integrale e gli inserti rossi a suggellare un aspetto e uno stile inimitabili: pedali e sedili sportivi, volante in pelle e altri dettagli esclusivi portano il suo prezzo di base a 48.150€.

Infine c’è la Launch Edition (in edizione limitata), le cui parole d’ordine sono esclusività e personalizzazione: l’impianto audio Beats, il divano posteriore con sedili modulabili, il software di ultimissima generazione (con possibilità di creare chiavi digitali dall’apposita app) fissano il prezzo di partenza a 45.450€.

Le prenotazioni della nuova smart #1 sono già aperte, come dimostrano i preordini di Trivellato, Concessionaria Ufficiale per la vendita e assistenza smart, ma le prime consegne arriveranno agli inizi del 2023.

E sempre da Trivellato, concessionaria Mercedes-Benz ufficiale nonché uno dei 12 AMG Performance Center in Italia (unico in Veneto, con possibilità di showroom virtuale e corsi di guida sportiva AMG), si possono ordinare i nuovi modelli di Mercedes GLC, una delle più innovative proposte del colosso tedesco, presentati al pubblico lo scorso 1 giugno. La versione 2022, la seconda generazione del SUV che combina lusso, sportività e prestazioni, ha un design leggermente rivisto nelle dimensioni (interasse più lungo, altezza ribassata). La vettura rimane imponente ma elegante e cattura subito lo sguardo coi suoi nuovi gruppi ottici, oltre a interni e dotazioni studiati appositamente per massimizzare comfort e performance (ampio display sul cruscotto da 12,3”, tablet touch centrale da 11,9” orientato verso il conducente, trazione integrale permanente 4MATIC, oltre alle feature “nascoste” quali tutti i migliori e più recenti sistemi software di assistenza alla guida). Il prezzo è importante ma commisurato alla qualità e alla cura di ogni dettaglio della vettura: si parte dai 60.000€ di base per ciascuna delle versioni disponibili, tutte mild hybrid basate su motore 4 cilindri da 2 litri. La GLC è però solo una delle possibilità disponibili, perché entro la fine dell’anno verranno svelate anche le nuove varianti dell’offerta di Mercedes AMG…