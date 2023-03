Lazio, è già derby: Che sfottò a Mourinho dopo successo di Napoli

04/03/2023 11:29

Si sente già aria di derby a Roma, mai come quest'anno sentito e importante visto che entrambe le squadre sono in lotta per un posto in Champions League. Ha aperto le danze, a due settimane dalla stracittadina, la Lazio con una provocazione diretta fatta dopo il successo al Maradona contro il Napoli capolista.

A mezzanotte è stata pubblicata una foto sul profilo ufficiale Twitter del club biancocelesete con lo spogliatoio vuoto e pulito del Maradona con la scritta: "La S.S. Lazio è stata qui".

Il riferimento, neppure troppo velato, è alla foto pubblicata da Mourinho, dopo Napoli-Roma del 29 gennaio, che, con la squadra al completo riunita nello stesso spogliatoio del Maradona, aveva voluto sottolineare la prestazione del gruppo nonostante la sconfitta. Mou aveva scritto: "Che team, che spirito, che performance. Andiamo avanti" e la maggior parte dei tifosi aveva apprezzato queste parole nonostante il ko contro la capolista mentre le altre tifoserie avevano riservato solo commenti di scherno.

Sarcastici i commenti di tutti i laziali che nelle reazioni si chiedevano "dove fosse Mourinho".