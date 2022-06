Il calcio può sopravvivere senza sponsor dei bookmaker? Scopri l’analisi

16/06/2022 15:09

Le società di gioco d’azzardo hanno sponsorizzato le squadre di calcio, della serie A e di tutte le altre competizioni, massime e non, per anni. Probabilmente anche tu ti ricorderai delle storiche magliette Bwin del Milan oppure delle più recenti Betclic della Juventus.

Questo approccio si è molto diffuso anche in Premier League con decine di squadre che hanno stretto rapporti commerciali con bookmaker di tutti i tipi. Tra questi è possibile citare società di calcio come Middlesbrough, Blackburn, Aston Villa, Sunderland e Tottenham.

Con questo intreccio piuttosto interessante la domanda che viene spontanea da parte degli addetti al settore è la seguente: il calcio può sopravvivere senza gli sponsor dei bookmaker? Abbiamo deciso di realizzare questa analisi per capire tutto sulla loro relazione e sul fatto che i bilanci societari possano essere sostenibili economicamente nonostante l’assenza di questi accordi commerciali.



Calcio e bookmaker: una relazione di anni

Il rapporto tra l'industria del gioco d'azzardo e il calcio solleva molte domande. Ad esempio, i club con uno sponsor di gioco d'azzardo non possono fare pubblicità sulle maglie delle squadre giovanili, tuttavia cosa succede quando un giocatore di età inferiore ai 18 anni fa il suo esordio in prima squadra?

È bene dire che sia adulti che bambini sono esposti al gioco d’azzardo attraverso le sponsorizzazioni e altre promozioni di vario tipo. Anche se, negli ultimi tempi, con gli interventi del Governo italiano, questa tendenza è diminuita decisamente. Tendenza diminuita in parte considerando che le società di scommesse sono riuscite a bypassare il divieto di pubblicità facendo affidamento a sezioni news che tengono sempre aggiornati gli appassionati di calcio. Una mossa diabolica.

Il rapporto tra calcio e gioco d’azzardo non è esente da ipocrisia e contraddizioni. La FA, ad esempio, ha recentemente concluso una partnership commerciale con Ladbrokes, indicando che una società di gioco d'azzardo non era considerata un partner appropriato per l'organo di governo di questo sport.

Tuttavia, è la stessa FA a consentire ancora ai club di negoziare accordi individuali e accettare investimenti per intere competizioni in tutto il Regno Unito.



La pubblicità del gioco d’azzardo

Sebbene la sponsorizzazione delle magliette offra un'esposizione significativa alle società di gioco d'azzardo, è possibile ottenere un'esposizione ancora maggiore attraverso la pubblicità diretta. Che cosa si intende? Se prima il gioco d’azzardo veniva pubblicizzato solamente sulle magliette dei nostri beniamini, è importante riconoscere come, negli ultimi anni, durante gli intervalli e i momenti pubblicitari, il telespettatore sia subissato da pubblicità che fa riferimento a siti web di scommesse e a promozioni come 888sport bonus.

È singolare il fatto che durante la Coppa del Mondo in Russia del 2018, ben 62 delle 66 interruzioni pubblicitarie di una partita contenevano almeno un annuncio riferito al gioco d’azzardo.

L'esposizione alla pubblicità del gioco d'azzardo non si limita solo alla pubblicità televisiva; le società di gioco d'azzardo mantengono una forte presenza online sui social media, partecipano a conversazioni, interagiscono con gli altri utenti, conducono sondaggi su partite ed eventi.

Le società che si occupano di scommesse sportive hanno anche una buona presenza sulla carta stampata. Ciò avviene specialmente nel Regno Unito in cui Paddy Power ha acquistato un annuncio su tutta la pagina che non proponeva alcun tipo di promozione ma che invitava il lettore a liberarsi da qualsiasi impegno per vedere la partita Inghilterra – Svezia.



Qual è l’impatto del gioco d’azzardo sul calcio europeo?

Che si tratti di gioco d’azzardo oppure di altre pubblicità di dubbio gusto, la sponsorizzazione non è un concetto assolutamente nuovo nel mondo del calcio professionale e di qualsiasi competizione. Ciò detto, va ricordato che le società sono, prima di tutto, delle vere e proprie imprese il cui obiettivo è quello di prosperare e fare profitto per garantire migliori giocatori alla squadra, vincere titoli e coppe. Le entrate per raggiungere questi obiettivi provengono anche dagli sponsor.

In questo contesto, è sicuramente la Premier League ad essere un punto di riferimento. Infatti, in quest’anno sono stati circa 47 i milioni di sterline che sono stati forniti alle società della competizione. Queste entrate aiutano a mantenere in piedi l’intero sistema e molti si chiedono se, in assenza di questi accordi multimilionari, le società siano in grado di attrarre giocatori di livello alto e mantenere appassionati i propri fan.

Detto questo, il sistema calcio e lo sport in generale può ricevere denaro da parte di qualsiasi tipo di settore, non sono riferito alle scommesse sportive. Ciò non significa però che il mondo dei bookmaker non sia importante e non svolga un ruolo di un certo rilievo per il calcio. Anzi, con lo sviluppo delle tecnologia, la posizione dei bookmaker si è fatto sempre più dominante.