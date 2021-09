Ibra: Sapete che ha fatto la differenza nel gol alla Lazio?

15/09/2021 16:21

Stasera ad Anfield Road contro il Liverpool non ci sarà ma domenica scorsa contro la Lazio è stato decisivo. Ibra è entrato e ha segnato il gol della sicurezza ai biancocelesti di Sarri. Per molti è stato un gol facile facile quello realizzato nella ripresa ma con una foto e un post su Instagram lo svedese - che ha zoommato i particolari - ha spiegato: "Non è lo scarpino a fare la differenza, bensì il piede".

Ibra, come si evince dalla foto, aveva entrambi gli scarpini slacciati al momento della rete.

Tanti i commenti: "Potresti giocare anche senza scarpe" ma soprattutto: "Ti prego recupera per la juve" e ancora: "Si ma cerca di tornare presto che servi anche al fantacalcio"