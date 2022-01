Figuraccia in diretta su Dazn, arriva il messaggio di scuse

"Sì, attacchiamo gli arbitri". Questo il fuorionda che gli attoniti telespettatori di Dazn hanno udito chiaramente nel post partita di Milan-Spezia. Protagonista involontario della figuraccia il commentatore tecnico Dario Marcolin, autora di una caduta di stile che ha scatenato polemiche e proteste soprattutto da parte dei tifosi di altre squadre: quelli del Milan, infatti, hanno invece apprezzato. Dopo la bufera social, l'ex centrocampista - tra le altre - di Lazio e Napoli è tornato sulla questione rivolgendo un messaggio di scuse alla categoria arbitrale. Ecco le parole di Marcolin:

"Non mi ero reso conto che fossi ancora in onda. Mi sono lasciato andare a una frase di impulso visto l'episodio, il senso delle mie parole era tornare sull'argomento nel post partita. Si è trattata di una mia personale esternazione di fronte a quanto avvenuto in campo, non era mia intenzione offendere la categoria degli arbitri a cui porto rispetto considerando che con tanti di loro ho un buon rapporto".