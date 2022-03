Fifa 22 incorona Pellegrini: il riconoscimento

23/03/2022 20:14

Prestigioso riconoscimento per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma, uno tra i più positivi nel trionfale derby vinto dalla formazione di Mourinho sulla Lazio con un rotondo 3-0, ha ricevuto una gratificazione dagli ideatori di Fifa 22, il videogioco di simulazione calcistica più amato e venduto al mondo. Pellegrini, infatti, è stato inserito nella squadra della settimana del popolare videogame. La sua carta sarà disponibile nei pacchetti dalle 19 per tutta la settimana, nel ruolo di esterno destro d'attacco. Un bel riconoscimento, complice anche la punizione con traiettoria 'impossibile' che ha beffato Strakosha e regalato la terza marcatura ai giallorossi in un derby che sarà ricordato a lungo.