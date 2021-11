È morto Giampiero Galeazzi, voce dello sport italiano

12/11/2021 12:48

Il mondo del giornalismo e dello sport italiano è in lutto. Si è spento Giampiero Galeazzi, ex canottiere, giornalista e conduttore della Rai. Aveva 75 anni ed era malato da tempo di diabete. Nato a Roma il 18 maggio 1946, laureato in economia, era diventato canottiere e si era laureato campione italiano nel singolo nel 1967. Diventato giornalista ed entrato in Rai, ha legato il suo nome all'emozionante racconto delle imprese dei fratelli Abbagnale e degli altri canottieri azzurri nelle varie edizioni delle Olimpiadi, ma anche alle cronache del tennis. Particolari pure i ricordi legati al calcio. Galeazzi per tutti gli anni 80 fu inviato per la Domenica Sportiva o corrispondente per 90mo Minuto, trasmissione che poi ha condotto dal 1992 al 1999: immortali i reportage dallo spogliatoio del Napoli in occasione dei due scudetti della formazione azzurra, nel 1987 e nel 1990, con Maradona e Carmando a "innaffiarlo". Tifoso della Lazio, era però amato e seguito con affetto da tutti gli sportivi d'Italia, anche e soprattutto negli ultimi anni in cui il peso della malattia si era fatto notevole.