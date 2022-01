Deride Berrettini, è bufera su Criscitiello: Bertolucci lo massacra

28/01/2022 13:01

La sconfitta di Berrettini in semifinale agli Australian Open contro Rafa Nadal, maturata nella notte, ha addolorato milioni di italiani. Probabilmente, invece, il direttore della "tv dello sport italiano", Michele Criscitiello, neppure se n'è accorto. È bufera sul volto noto di Sportitalia per i giudizi ironici nei confronti del miglior tennista tricolore, nonché uno dei migliori al mondo. È accaduto durante un collegamento in diretta con un rappresentante di un'agenzia di scommesse, che ha avuto "l'ardire" di comunicare le quote relative al vincente della semifinale con lo spagnolo: "Non possono non interessare il pubblico", il suo commento fatto col sorriso sulle labbra. Sprezzante, invece, la risposta di Criscitiello:

"A noi non ce ne frega niente, te lo dico. Cos’è questa presunzione? L’Australian Open…".

E giù risate dagli ospiti in studio.

"I precedenti tra Berrettini e Nadal? Non li so e manco me ne frega. Non me ne può fregar de meno".

Uno show senza fine:

"Ma quindi Berrettini è andato avanti mi stai dicendo? Ah gioca alle quattro e trenta del mattino? Se mi sveglio mi riaddormento dopo tre secondi a vedere quella pallina che va avanti e indietro per sette ore".

Le battute di Criscitiello non fanno ridere Bertolucci

Sui social i commenti poco edificanti di Criscitiello sono diventati subito virali e sono arrivati pure a Paolo Bertolucci, ex gloria del tennis italiano e commentatore tv. Durissimo il commento sul suo profilo:

"La spocchia di un direttore… mancanza di rispetto verso campioni sportivi a livello mondiale. Vergogna".

E poi, in risposta alla "sonnolenza" del tennis: