Derby: Speaker a sorpresa, coreografie e San Siro esaurito

07/11/2021 11:19

Avrà una cornice degna dell'evento il derby tra Milan e Inter di stasera. Il Meazza sarà sold out: in linea con le disposizioni del 75% della capienza dell’impianto sportivo, saranno attesi 57 mila tifosi. Saranno più di 150 poi i Paesi collegati. Con un primato anche di telecamere: saranno trenta a inquadrare il match. Fan provenienti da 135 Paesi in tutto il mondo.