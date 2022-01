Astuto, prepotente o insicuro? Cosa dice la firma di Vlahovic

Non è una scienza esatta la grafologia, ma spesso riesce davvero ad indicare le caratteristiche di una persona, il suo carattere, le sue abitudini. Su Il Giornale.it hanno affidato ad un grafologo lo studio della firma di Dusan Vlahovic, il nuovo acquisto della Juventus, ed ecco cosa emerge

Spiccano la "prepotenza e la dominanza del desiderio di emergere nel sociale realizzando il meglio di sé. Tale carica emerge dalla forza che Vlahonic mette nell’apporre la sua firma che risulta indecifrabile e chiusa in un cerchio. Ciò mette in evidenza un ragazzo con forti doti di energia vitale, che gli permettono di essere efficiente e di sostenere con facilità sia la fatica sia lo stress. Per quanto riguarda la professione di calciatore, senza dubbio egli è stato aiutato oltre che dalla forza fisica anche dall’astuzia che nel calcio non va mai male, in quanto i giocatori sono portati non solo ad imparare a fintare e tirare bene di pallone, ma anche a giocarsi al meglio il proprio futuro economico.