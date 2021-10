A Dribbling il film su Ibra e l'ultima volta di Valentino a Misano

23/10/2021 09:41

L’apertura della puntata di Dribbling, in onda oggi alle 18.20 su Rai2, sarà dedicata a Valentino Rossi, il nove volte campione del mondo di motocicismo. Nato a Tavullia, a pochi chilometri dal circuito di Misano, dove disputerà l’ultima gara sul tracciato romagnolo dopo l’annuncio dell’addio al motociclismo, sarà salutato anche dalle Frecce tricolori, insieme a 35 mila di tifosi della sua "marea gialla".

In diretta dal circuito il racconto di questo saluto memorabile per il grande campione e poi la cronaca di come stia vivendo l'addio Tavullia, oltre alle curiosità e agli episodi che hanno arricchito la grande carriera del più famoso 46 del mondo, con le parole di Carlo Pernat, che con Valentino ha vissuto momenti storici indelebili in qualità di team manager dell’Aprilia.

La padrona di casa Simona Rolandi celebrerà l’evento con i commenti in studio dei suoi opinionisti: la campionessa del fioretto Elisa Di Francisca, Massimo De Luca, il dirigente sportivo Gian Paolo Montali e il campione di nuoto paralimpico Simone Barlaam.

Dopo le celbrazioni del "Dottore" una pagina dedicata invece alle donne che vivono lo sport e combattono per praticarlo. Tiziana Alla ha intervistato una delle calciatrici afgane rifugiate a Firenze presso la Misericordia, mentre Mauro Berruto, in collegamento da Torino, racconterà il proprio impegno, volto ad aiutare le atlete afghane nella drammatica situazione che stanno vivendo.

Quello che si prospetta è un grande weekend di campionato con le due sfide di lusso Roma-Napoli e Juventus-Inter, ma è anche il fine settimana che vede protagonista Ibrahimović, non sul campo ma al cinema: in occasione della Festa del Cinema di Roma Dribbling è andato alla prima mondiale la biografia cinematografica intitolata Zlatan, firmata da Jens Sjögren e tratta dal libro autobiografico "Io, Ibra", per raccogliere commenti e impressioni su questo atteso evento.