Nations League, le convocazioni di Mancini scatenano il web

16/09/2022 20:57

Sono stati ufficializzati i nomi dei convocati dal ct Mancini per i prossimi impegni dell'Italia in Nations Legue, che il 23 settembre a Milano ed il 26 in trasferta affronterà l'Inghilterra e poi l'Ungheria.

Nations League, i nomi scelti da Mancini

Questi i nomi selezionati, per ruolo:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Luiz Felipe (Betis Siviglia), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Milan), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Lazio), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (West Ham), Alessio Zerbin (Napoli).

Coro di critiche per le convocazioni di Mancini

Sul web si è scatenato ovviamente il dibattito, e pure qualche polemica (tanto per cambiare: d'altronde siamo una nazione di potenziali commissari tecnici). Carmelo Ct (appunto) twitta: "L'attacco più scarso della storia azzurra. E dov'è il capitano del Milan campione d'Italia? Mancini vergognoso". Cianga critica la convocazione di Acerbi e di Felipe, spiegando di sperare che "Romagnoli continui a fare grandi prestazioni in modo da togliere il posto a quei due". E poi: "Ma non abbiamo altri centrali destri? Mancini (per quanto non mi piaccia) come mai non è convocato?".

Leonardo punge: "Sinceramente ci sono 3 o 4 nomi impresentabili. Grifo, Luiz Felipe, Gnonto, Gatti...", mentre altri hanno da ridire sulla mancata chiamata di Davide Calabria (uno scrive "è lo specchio di come il merito non conta con questo mezzo allenatore. Fate pena. Si gode che non si va ai mondiali"). E Lo Psicologo Maldiniano aggiunge: "No meglio portare Toloi che ha 40 anni e manco è italiano… sinceramente non capisco. Poi pure Udogie è nettamente meglio di tutti quelli, se non lo provi in queste partite, quando?". Udogie che è un altro dei nomi ad essere evocato dai commentatori ("Cosa deve fare per essere convocato?"), mentre Beatrice twitta: "Vicario e non Perin. Cristante e non Miretti. E poi ci chiediamo perché non siamo andati ai mondiali".