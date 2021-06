Zeman promuove Sarri e avvisa Inzaghi: Sarà dura all'Inter

10/06/2021 15:21

Intervistato da Valerio Marcangeli per Cittaceleste, Zdenek Zeman ha parlato della scelta della Lazio di puntare su Maurizio Sarri. Il boemo ha detto di stimare molto il nuovo allenatore biancoceleste, e ha detto la sua sulle possibilità di scudetto per la prossima stagione: "E' stata una buona scelta o almeno speriamo che si riveli buona perché reputo Sarri un ottimo allenatore. Non sono un mago e non posso fare previsioni, auguro a Sarri di far bene con la Lazio. Non penso che ci sarà una guerra con Mourinho, sono due lavoratori e bisognerà vedere chi fa meglio. Per lo scudetto ci sono sette squadre che se la giocano, se la Roma ripete il campionato di quest'anno, senza vincere mai con le grandi, sarà difficile ma sono convinto che Mourinho ci darà qualcosa in più. Inzaghi all'Inter non avrà vita facile, non è facile subentrare a Conte perché come lui in Italia non ce ne sono".