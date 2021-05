Zeman contesta utilizzo Insigne: Non è lavoro per lui

29/05/2021 15:08

L'ha fatto esplodere al Pescara e l'ha sempre seguito. Zdenek Zeman considera Insigne un suo figlioccio e non si tira mai indietro nel dare giudizi sul capitano del Napoli. L'allenatore boemo a Radio Punto Nuovo si rammarica per come è stato utilizzato il suo pupillo. Una critica indiretta a Gattuso. Secondo Zeman Lorenzinho arriva poco lucido sotto porta

"Insigne fa ottanta metri di campo e capisco l'esigenza della squadra, ma non è un lavoro per lui. Lorenzo deve fare le cose più semplici per rendere al meglio. Se partisse solo dalla metà campo, sarebbe perfetto. Lorenzo ha sempre fatto la differenza"

Dopo un veloce giudizio su Spalletti a Napoli ("E' unallenatore esigente, spero faccia bene") l'ex tecnico di Roma e Lazio si guarda indietro con un po' di rammarico