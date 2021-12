Zamparini fuori pericolo: l’ultimo aggiornamento

27/12/2021 22:28

Grande paura nel mondo del calcio per le condizioni di salute dell’ex presidente del Palermo, Maurizio Zamparini. L’ex numero uno rosanero si trova in ospedale a Udine in condizioni di salute molto delicate. Stando a quanto rivelato nel corso della giornata, Zamparini è stato ricoverato in seguito a una complicazione dovute a un intervento all’addome ma le sue condizioni nelle ultime ore sarebbero notevolmente migliorare. A rivelarlo è stato il suo ex braccio destro Rino Foschi nel corso di un’intervista a La Press.