Vlahovic torna al Franchi, la previsione di Sabatini

01/03/2022 18:09

La gara tra Fiorentina e Juventus di Coppa Italia sta assumendo connotati che sembrano avere poco a che fare con il mondo dello sport. L’attesa del match sale di ora in ora soprattutto per il ritorno al Franchi di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha lasciato la viola da poco più di un mese, un addio che i tifosi toscani non gli hanno affatto perdonato. A svelare l’accoglienza che il giocatore potrebbe ricevere a Firenze, ci prova il giornalista Sandro Sabatini nel corso del suo intervento a Fuori di Juve.

Forse si sta caricando troppo questa sfida. Se una sana e logica rivalità sportiva, quindi fischi o applausi, si trasforma in violenza (anche verbale) non va bene. Per i tifosi della Fiorentina significherebbe perdere l’occasione di dimostrare una grande passione. Non credo che ci saranno episodi di violenza, voglio sperare che non sarà così, anche perché anche fuori dallo sport stiamo vivendo un momento molto delicato.

Il giornalista di Mediaset rivela anche l’importanza che può rivestire Dura Vlahovic nel futuro della Juventus.