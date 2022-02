Vignola: Nel Verona c'è un giocatore che vale Dybala

E' entrato nella storia della Juventus con un gol che fece vincere ai bianconeri la coppa delle coppe contro il Porto ma da quando ha smesso Beniamino Vignola ha lasciato il mondo del calcio. Oggi è un imprenditore di successo con la Vetrocar, azienda specializzata nella riparazione e sostituzione di cristalli («Da due anni abbiamo deciso di investire come sponsor nel Verona. Siamo soddisfatti del ritorno grazie ai risultati della squadra ma a muovermi c'è soprattutto il legame affettivo»). L'ex centrocampista presenta la sua partita del cuore parlando all'Arena

È anche sfida tra numeri 10: Dybala contro Caprari.

Un duello interessante. Per qualità tecniche sono tra i migliori della A. L’argentino si avvicina al talento di Platini? A Torino me l'hanno chiesto tante volte. Credo che Le Roi appartenga ad un'altra dimensione. Io ho avuto il privilegio di giocare ed allenarmi con lui. Nel suo periodo juventino Platini fu in grado di vincere tutto, con il club ma anche a livello personale con i palloni d’oro. Dybala non ha raggiunto gli stessi risultati. Quali uomini del Verona potrebbero giocare come titolari nella Juve? Di primo acchito risponderei Antonin Barak.