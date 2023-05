Vieri esulta ai gol dell'Inter e attacca: Laziali imbecilli, mi vergogno di voi

Quel video con la gioiosa e sfrenata esultanza di Bobo Vieri, che ai gol dell'Inter contro la Lazio ha abbracciato la figlia e ha dato sfogo alla sua gioia, ha emozionato i tifosi nerazzurri ma ha dato fastidio a quelli biancocelesti che lo hanno insultato sui social.

Alla Bobo TV, l'ex attaccante si è sfogato dicendo:

"Degli imbecilli della Lazio mi hanno insultato dicendomi che non avevo rispetto per i biancocelesti perché ho esultato al gol dell'Inter. A me non mi può dire niente nessuno, ho sempre dato tutto in ogni squadra dove ho giocato, la gente ha perso la testa perché ho esultato con la mia bambina. Quando ero all'Inter mi sono tatuato un'aquila, io amo tutte le squadre dove ho giocato. Fate ridere , gente che è lì a casa con la tastiera, io mi vergogno per voi"

Sulla gara ha poi aggiunto



"Non c'è stata partita, l'Inter è forte forte. Ha preso gol perché Acerbi è scivolato, ma ha dominato la gara. Non capisco come abbia fatto a perdere 11 partite, nei 90' non c'è partita. Ha dei titolari fortissimi e poi quando si scalda la panchina arrivano anche i rinforzi. Sono troppo più forti delle altre secondo me. L'Inter ora sa che se non vince non va in Champions e si vede. La Lazio comunque sta facendo un campionato della madonna, ma non può competere con l'Inter che è la squadra più forte del campionato. Se i nerazzurri giocano così sono troppo più forti e ora sanno che non possono perdere punti".