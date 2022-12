Verso Inter-Napoli: la decisione nei confronti dei tifosi azzurri

29/12/2022 18:23

Vietato ai residenti in Campania il match Inter-Napoli in programma mercoledì 4 gennaio al Meazza per la ripresa del campionato di serie A. Lo ha deciso il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ravvisando "il concreto pericolo di azioni violente da parte delle frange estreme delle tifoserie ultras". Il prefetto di Milano, Renato Saccone, spiega una nota di Palazzo Monforte, "su conforme valutazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con decreto adottato in data odierna, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania, anche se in possesso di tessera di fidelizzazione dell'"S.S.C. Napoli", fatti salvi i possessori di fidelity card della "Internazionale F.C", con annullamento e rimborso di quelli eventualmente già emessi".