Verona-Juventus, Kean manda un segnale forte ad Allegri

10/11/2022 20:47

La Juventus conquista una vittoria fondamentale sul campo del Verona per continuare la sua risalita in campionato che ora la vede (in attesa del match della Lazio) al terzo posto in classifica. Decisivo il gol di Moise Kean che ha sbloccato una partita difficile regalando tre punti importanti alla Vecchia Signora e ai microfoni di Sky, il calciatore ringrazia soprattutto Massimiliano Allegri.