Varriale: Bravi Insigne e Mertens, ma il migliore è stato lui

23/04/2021 15:02

Enrico Varriale si è goduto lo spettacolo dello stadio Maradona. Sette gol e tante belle giocate, con un successo finale netto e perentorio del Napoli sulla Lazio che ha proiettato la squadra di Gattuso a due passi dalla zona Champions. La formazione azzurra sembra in forma, vicina al top della condizione, proprio nel momento decisivo della stagione. E se a firmare le reti del successo sui biancocelesti ci hanno pensato Insigne, Politano, Mertens e Osimhen, il vicedirettore di Rai Sport non ha dubbi su chi sia stato il migliore in campo.

Varriale e il giudizio su Napoli-Lazio

Ecco le considerazioni su Napoli-Lazio di Enrico Varriale, affidate al suo seguitissimo profilo Twitter:

"Spettacolo al Maradona con sette gol e grandi giocate. Fondamentale vittoria del Napoli che piega la Lazio nello scontro Champions con prodezze fantastiche di Insigne e Mertens commosso per la scomparsa della nonna. Ma migliore in campo un grande Zielinski".

E i tifosi? "Io sottolineo anche la buona prestazione di Bakayoko e Hysaj", scrive un utente. "Anche Fabian sta entrando in condizione e ora puà sbocciare", è un altro commento.