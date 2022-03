Var, trovato l'errore: Dall'anno prossimo si cambia

27/03/2022 12:01

Funziona ma non sempre. Il mondo arbitrale continua a ritenere il Var uno strumento sempre più utile che contribuisce a ridurre gli errori ma, anche alla luce delle furibonde polemiche che sta scatenando anche quest'anno, si è pronti a nuovi cambiamenti. Niente a che fare con il protocollo: verrà usato sempre per mani, rigori, espulsioni e tutta la casistica conosciuta ma non si vedranno più arbitri di campo al monitor. E' la grande novità annunciata da Rocchi per la prossima stagione. Il designatore è stato chiaro: