Ulivieri spiega perchè i toscani fanno bene a Napoli

05/10/2021 14:04

C'era stato Lippi da Viareggio, che con una squadra fatta di giovani e una società in difficoltà riuscì a portare il Napoli in Uefa, c'è stato Mazzarri da Livorno che ha riportato gli azzurri in Champions, poi Sarri da Figline e ora Spalletti da Certaldo. Una vera e poprio scuola toscana degli allenatori, cui ha preso parte - sia pur con minor fortuna - anche Renzo Ulivieri che a Radio1 Station, durante la trasmissione 1Football, spiega perché gli allenatori toscani fanno bene a Napoli