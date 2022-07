Ufficiale, nuovo colpo del Napoli: arriva l'annuncio

01/07/2022 10:52

Colpo di mercato per il Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis ha formalizzato l'acquisto di un grande talento del panorama internazionale. Un acquisto che, per la verità, era stato preannunciato da settimane dallo stesso presidente, che ne aveva parlato nel corso di un intervento pubblico. Kvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano dal nome impronunciabile (e ancor più difficile da scrivere) è a tutti gli effetti un calciatore azzurro. Il Napoli lo ha prelevato dalla Dinamo Batumi, dove due giorni fa l'enfant-prodige del calcio caucasico ha salutato commosso compagni e tifosi. In attesa del Tweet presidenziale, che da tradizione dà il benvenuto ai nuovi acquisti della società partenopea, ci ha pensato il sito della Lega Calcio a ufficializzare il colpo di mercato. Da stamattina, infatti, il nome di Kvaratskhelia figura tra le trattative poste a termine, insieme a quella che ha portato a Napoli Matias Olivera dal Getafe. Due acquisti nuovi di zecca, pronti a raggiungere Spalletti tra alcuni giorni nel ritiro in Trentino.