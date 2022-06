Tutti pazzi per Zerbin, il gioiellino del Napoli pronto al debutto in nazionale

07/06/2022 13:20

Questa sera potrebbe debuttare in nazionale contro l'Ungheria. Nel frattempo è già entrato in pianta stabile nel nuovo clan azzurro, insieme ad altri giovani interessanti come Gnonto, Scalvini e Gatti. Alessio Zerbin è il futuro della nazionale e, forse, del Napoli. Lo stadio Dino Manuzzi Zerbin lo conosce bene, dato che nella stagione 2019/20 indossò in serie C proprio la maglia del Cesena, una delle squadre in cui il d.s. partenopeo Cristiano Giuntoli l’ha mandato a farsi le ossa negli ultimi anni. Già perché Zerbin appartiene al Napoli già da parecchio: Giuntoli, sempre molto attento ai giovani talenti che militano tra i dilettanti, si accorge di lui quando gioca nel Gozzano, in serie D. In una stagione e mezza Zerbin, tra i 16 e i 17 anni, mette a segno 8 reti in 20 presenze con la maglia della squadra della provincia di Novara, città in cui vive la sua famiglia.

I primi passi nel mondo del calcio, però, Zerbin li aveva mossi nel settore giovanile dell’Inter, squadra di cui era tifoso: ogni giorno il nonno lo accompagnava da Novara, bruciando chilometri. A 14 anni il vivaio nerazzurro lo scarta, lui passa al Novara, vicino casa, e poi al Suno, altra società del novarese. A Gozzano l’esplosione e la chiamata di Giuntoli, nel gennaio del 2017: il dirigente del Napoli rimane folgorato dalla tecnica in velocità di questo quasi 18enne, capace di giocare sulla fascia sia in attacco che a centrocampo.

Zerbin, carriera in ascesa e l'affetto dei big del Napoli

Anche Nicolato, allora c.t. dell’Italia U18, si accorge di Zerbin, ma dopo 4 presenze e un gol l’attaccante esce dai radar delle nazionali giovanili. La Juventus si interessa a lui, ma Zerbin approda nella Primavera del Napoli, con cui gioca la stagione 2017-18, mettendosi in luce anche nella Youth League con 4 reti in 6 partite. Poi subito le valigie: i 13 gol segnati in 35 presenze spingono Giuntoli a mandarlo in prestito tra i professionisti. Zerbin si conquista un posto da titolare prima nella Viterbese, al Cesena e poi alla Pro Vercelli, in C, ma non esplode. Gioca bene, ma segna poco: appena 8 le reti in queste 3 stagioni. È veloce, sì, ma leggerino per i professionisti. Ogni estate, però, torna in ritiro con il Napoli, i senatori azzurri lo coccolano e gli danno consigli, lui tiene le orecchie tese e la mente aperta e così migliora. Gioca nella “mattonella” di Insigne ma si definisce un attaccante diverso. Chi lo coccola di più è Mertens. “A fine allenamento mi dava consigli su come calciare – ha raccontato Zerbin -. ‘Prendi il pallone così, mettila in questo modo. Mi è servito molto”. Le lezioni dei senatori azzurri pagano nella stagione 2021/22, che porta Zerbin a debuttare in serie B con la maglia del Frosinone. A 23 anni è un giocatore più consapevole, soprattutto ha aggiunto muscoli alla sua struttura fisica e ora, oltre che a correre veloce, riesce a dribblare e resistere alle cariche dei difensori anche tra i pro. I tiri sul secondo palo col destro, la sua specialità, ora sono anche forti, oltre che precisi.

Fabio Grosso, tecnico dei laziali, se ne accorge e in breve lo promuove titolare come attaccante esterno del 4-3-3: a dicembre Zerbin esplode, segnando 5 gol in 3 partite e vincendo il premio di giocatore del mese della serie B. Chiuderà la stagione con 9 reti e 3 assist, abbastanza da spingere il Napoli a tenerlo stavolta, senza mandarlo più in prestito. Ora la chiamata di Mancini e il passaggio dallo stage azzurro a una maglia della Nazionale. “Cinque anni fa non meritavo di giocare in serie B o in serie A, ora posso sognare con cognizione di causa – disse qualche mese fa Zerbin -. Vorrei giocare ad alti livelli”. Il c.t. è pronto ad accontentarlo, poi sarà il Napoli, a cui è legato ancora fino al 2025, a decidere il suo futuro.