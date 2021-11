Tutti contro Raiola, il web emette il verdetto

17/11/2021 16:50

L'intervista a toni accesissimi rilasciata oggi da Mino Raiola che, oltre a parlare dei suoi assistiti ha soprattutto attaccato violentemente (e volgarmente) la Fifa ha scatenato un putiferio sul web. La miccia la accende Fabrizio Biasin. La firma del quotidiano Libero scrive

Infantino non sta facendo niente, la Fifa dice solo stronzate su di noi, non gli ho mai sentito dire qualcosa di intelligente. Per far parte della Fifa devi essere ignorante di natura”. Anche oggi Raiola cerca la via del dialogo.

Fioccano le reazioni: "Una cosa la farei io. Tetto massimo di 4 mln di ingaggio per i giocatori in tutto il mondo e commissioni massime ad agenti e procuratori pagati però da chi gli commissiona il lavoro ovvero i giocatori" o anche: "La “situazione” procuratori è fuori controllo, Questi soggetti stanno diventando fattori determinanti in uno sport nel quale dovrebbero rivestire solo un ruolo marginale. Le loro “ricche” commissioni fanno uscire dal mondo calcio troppi soldi…che pesano sui bilanci delle società" oppure: "Raiola ,Infantino e Ceferin andrebbero radiati a vita da tutto quello che attiene allo sport"

C'è chi scrive: "Se non sta attento a Raiola non gli fanno fare più l'agente.... quando ti metti contro FIFA o UEFA succede così....ne sa qualcosa un certo Diego Armando Maradona" e ancora: "Arroganza senza fine. Che pena. Ma il calcio ha davvero bisogno di personaggi come questo?" e infine: "Per come si comporta quest'uomo devo ammettere che è il più fortunato al mondo, ma non per i soldi che ha fatto... Ma per non aver mai incontrato qualcuno che gli desse un pugno in faccia"