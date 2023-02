Triplo guaio per Zanetti: due squalificati e un infortunato per Empoli-Napoli

19/02/2023 21:04

Buone notizie per il Napoli, pessime per l'allenatore toscano Zanetti. Sabato prossimo, nell'anticipo delle 18 allo stadio Castellani tra l'Empoli e la capolista della serie A, mancheranno due calciatori per squalifica. Entrambi tra le fila dell'undici di casa. Nel corso del derby dello stadio Franchi contro la Fiorentina, infatti, sono stati ammoniti due diffidati. Al 27' cartellino giallo per Akpa Akpro, centrocampista tutto cuore e polmoni dell'Empoli. Poi è arrivata un'altra ammonizione pesante, sempre per un centrocampista: Baldinelli. Non è finita perché un altro pezzo forte della formazione toscana, Cambiaghi, è uscito dal campo per uno stiramento e potrebbe essere costretto a un lungo stop. Tanti problemi, insomma, per il tecnico empolese, mentre il Napoli sarà reduce dalla battaglia di Francoforte contro l'Eintracht, match d'andata degli ottavi di finale di Champions League.